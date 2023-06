USKUMATU ⟩ Pärnu naine kesklinnas toimunust: olin poes kaks minutit ja sealt väljudes koera enam polnud!

Pärnu kesklinnas asuvat Mini Rimi külastanud koeraomanik sai tõelise šoki, kui nägi, et ootamatult on keegi poe eest koeraga minema jalutanud. «Esimene mõte oli, et [koer on] rihma katki tõmmanud, kuid siis nägin teda...» ütleb ta, lisades, et teda aitasid vaid kiired jalad.