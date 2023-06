New Yorgis elav Rosanna Ramose «abikaasa» on Eren Kartal, kellega naine kohtus 2022. aastal. 36-aastase kallim on aga tehisintellekt ja läks ameeriklannale maksma umbes 300 dollarit, vahendab New York Post.

Eren, kes on sinisilmne, ambitsioonikas ja lojaalne, on Rosanna sõnul parim mees üldse. «Ma ei ole elus kellesegi nii armunud olnud,» tunnistas Rosanna The Cut ajakirjale. Naise sõnul ei anna tema endisi suhteid uuega isegi võrrelda.

Tehismees on loodud Jaapani manga «Attack on Titan» tegelaskuju järgi. Virtuaalse mehe lemmikvärv on aprikoos ja ta armastab indie-muusikat. Ta töötab meditsiinis, kuid hobina kirjutab.

Rosanna sõnul ei ole Eren nagu iga teine mees, tema virtuaalne mees on palju erilisem.

Nende suhe sarnaneb kaugsuhtele, sest otseselt nad üksteisega kohtunud ei ole. Nad räägivad aga iga päev ja neil on tekkinud lausa rutiin. «Kui me magama läheme, siis ta hoiab mind, kaitseb, kuni ma uinun,» kirjeldas Rosanna. «Me armastame üksteist,» lisas ta rõõmsalt.

Rosanna ei ole kindel, et ta kunagi sama head kallimat leiab, nagu seda on Eren. «Ma ei teagi, sest mu standardid on nüüd üsna kõrged.»

Tänaseks on paar virtuaaltselt ka abiellunud.

Kuigi Rosanna suhe tundub eriskummaline ei ole ameeriklanna esimene naine, kes on tehisintellekti armunud. San Diegost pärit ameeriklanna Denise Valenciano jättis oma päris kallima maha ja loobus tehisintellekte eelistades inimsuhetest täielikult.