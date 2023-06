ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: mida teha, kui teie sõber osutub homo sapiensiks?

See leidis aset 6-7 aastat tagasi, mil mööda Moskvat jalutasid bloggerid ning ehmatasid Venemaa pealinlasi hullu küsimusega: "Mida te teeksite, kui osutuks, et teie sõber on homo sapiens?"

Venekeelses netis hakati sama küsimusega jalutama ringi üle kogu suure riigi, kes viitsib, vaatab järgi – need ülinaljakad (aga ka traagilised) episoodid on avarustel tänaseni alles.

Üsna kuri ja sallimatu foon

Foon homo sapiensi aadressil kujunes üsna kurjaks, me muidugi teame ka, et nii Nõukogude Liidus kui ka selle lagunemise järel olid homosuhted kriminaalkorras karistatavad. Iseasi muidugi, et inimesed ei tee sõnadel vahet, vaid plahvatavad kohe nagu püssirohi.

Rahvaharidus on tore asi.

Kui algul sõimati Mokva blogerite algatatud ja üle riigi levinud küsimuse ajel potensiaalset sõpra "homo sapiensi" kõikmõeldavatel viisidel kuni selleni, et "annan peksa", "viskan välja", "ei ütle enam kunagi tere", "teeme talle sõpradega füüsilise noomotuse" jne, siis mõni aeg hiljem ilmnes kulutulena levinud tänavaküsitluste tõttu juba teatud tendents, mille kestel tehti kindlalt vahet homol elik omasooarmastajal ja homo sapiensil elik tavalisel targal inimesel.