SUVE ARMUHOROSKOOP ⟩ Veevalaja võib leida erilise partneri, Kaljukitse suhted lähevad intensiivseks

Selle suve suuremateks teemadeks saavad taevaseisudes olema tõepoolest suhted ja armastus, kuna ees on Veenuse retrograadne liikumine Lõvis. Veenuse retrograadne periood leiab aset iga poolteise aasta tagant ning see toob esile just need kohad suhetes ja armastuses, mis vajavad muutmist või ümberhindamist. Kuid tähelepanu on sel ajal tugevalt just suhetel.