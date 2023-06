Paistab, et Eesti noorukitel pealehakkamist on, sest noored isehakanud insenerid on omavahel kokku sobitanud poekäru ja tõukeratta. Ehkki Boltist tõdetakse, et tore on näha inimeste innovatiivsust, võib niiviisi sõitmine olla väga ohtlik.