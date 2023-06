MART RAUDSAAR ⟩ Pole inimest, pole probleemi

Mul on kognitiivne dissonants. Mis on saanud Eesti riigist, mille eest Balti ketis seisime (jah, ka mina) ja öölaulupidudel laulsime? See riik on moondumas koletuslikuks masinaks, mida olen kaua keeldunud uskumast, kuid mullegi on mingi piir kätte jõudmas.

EKRE on rääkinud süvariigist ning vabandust väga, mulle on tundunud see jabur jutt. Aga ma olen kahtlema hakanud. Äkki see kõik ongi nii, et me oleme taas kaotamas oma demokraatiat, sellisel korral muidugi teisiti kui varasematel kordadel, tasapisi ja tasahilju, nagu konna pehmeks keedetakse vaikselt soojendatavas vees.

Mul on juba paar aastat olnud kõhe tunne ja see kõhedus on üha süvenenud. Vikat on niitnud üsna lähedalt ja inimesi, keda ma tean ja austan. Kuidas see Stalini ajal oligi? Mõistame rahvavaenlased avalikult hukka ning loodame, et õhtutunnil ei kõla meie uksel koputus. Minuni on jõudnud veendumus, et asjade senisel jätkumisel võib see kõlada varsti meist igaühe uksel. Mitte keegi pole tühistamise eest kaitstud. Esialgu meil inimesi veel ei giljotineerita, kuid tühistamine pole sellest põrmugi parem saatus. Inimesel pole tööd ja teda tabab kollektiivne halvakspanu. Inimesed pööravad tänaval pea ära. Osad seetõttu, et on printsipiaalsed, osad aga hirmust. Mulle meenub, et keegi tahtis ka Tõnis Mäge millegi eest tühistada. Tõnis Mäge! Ma ei ütle rohkem midagi.