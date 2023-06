Näitleja Ioan Gruffuddil oli väike roll «Titanicus» ja ta on enim tuntud koomiksifilmist «Fantastiline nelik». Viimased paar aastat on ta olnud aga korraliku peredraama keskmes.

2021. aasta märtsis nõudis 49-aastane Gruffudd oma abikaasalt, 54-aastaselt näitlejannalt Alice Evansilt lahutust, vahendab Page Six. Nädalaid enne seda oli Evans ühismeedias vihjanud, et näitleja piinab teda vaimselt ega ole temasse enam armunud, vahendab Page Six.