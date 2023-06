Maavälise elu uue otsingu eesmärk on see välja selgitada, kuulates meie galaktika keskpunktist tulevaid raadioimpulsse. Kitsa sagedusega impulsse kiirgavad tähed, mida nimetatakse pulsariteks, kuid inimesed kasutavad neid teadlikult ka sellistes tehnoloogiates nagu radar. Kuna need impulsid paistavad kosmose taustamüras silma, on need tõhus viis pikkade vahemaade tagant suhtlemiseks, ja ahvatlev sihtmärk, mida võõraste tsivilisatsioonide otsimisel kuulata, teatab Live Science.