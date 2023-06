VIDEO ⟩ Kelly Sildaru jagab taastusravi teekonda: mu vasaku ja parema jala jõu vahe on ikka päris suur...

Kelly Sildaru jagas Instagramis videot, kus näitab enda alakeha treeningut, et X-mängudel vigastatud jalg uuesti tugevaks saada.

«Siiani on treeningud olnud väga head, mu põlv tundub väga heas seisus ja mul pole põlves sellist ebamugavust, nagu oli neli nädalat tagasi,» räägib Kelly.

Freestyle-suusataja vasaku ja parema jala jõu vahe on siiani päris suur. «Aga mu paindumine on paremaks läinud,» jagab Kelly, kellel oli veel viis nädalat tagasi raske enda jalga 80 kraadi painutada, aga praegu paindub see juba 120 kraadi.