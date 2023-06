PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 3. juuni: Amburi nädalavahetus võib olla mõnevõrra rahutu, Sõnni mõttetegevus ähvardab lausa üle kuumeneda

Infot on palju ja see levib kiiresti. Arvesta aga, et kaugeltki kõik, mida räägitakse, ei ole tõsi. Ka valeinfo levib justkui linnutiivul.

On täiskuine aeg – Kaksikute Päike on vastasseisus Amburi Kuuga. Ebakõlad suhetes võivad pinnale tõusta, liigu lahenduste suunas!

Hea ja kerge on olemas olla! Küllap toob nädalavahetus meeldivaid kohtumisi, saad ehk kinnitust sellele, et keegi sind väga armastab.

Põhiteemaks on armusuhted, tunded võivad väga eredalt leekima lüüa. Õhus on kirge, aga armukadeduski võib kergesti lahvatada.

Võib ilmneda, et tuha all hõõgunud tunded on endistviisi tulikuumad. Pole välistatud, et kunagine kallim välja ilmub.