ÖÖKÜLM TEGI REKORDI ⟩ Aiapidajad on ahastuses: põud niigi virutanud, nüüd veel pakane ka

«2. juuniks veel pruuniks ei saa. Täna (2.06) varahommikuks langes temperatuur Kuusikul 2 meetri kõrgusel õhus lausa –3,3 kraadini, mis on ühtlasi Kuusiku uus juunikuu absoluutne külmarekord (varasem –2,7 kraadi 10. juunist 1941). Väga napilt jäi püsima juunikuu läbi aegade külmarekord (–3,5 kraadi), mis on mõõdetud Pakril 1. juunil 1916,» kirjutab sünoptik Kairo Kiitsak ühismeedias .

Ta lisab, et uued 2. juuni külmarekordid said kirja ka Heltermaal (+1,8 kraadi, varasem +2,1 kraadi 1975. aastast), Sõrves (+1,9 kraadi, varasem +3,1 kraadi 1907. aastast) ja Kihnus (+4,2 kraadi, varasem +5,1 kraadi 1962. aastast). Tooma jaamas toimus 2. juuni külmarekordi kordamine (–1,4 kraadi, sama palju mõõdeti ka 1975. aastal).

Külmarekord ka Soomes

Päev varem jagas Kiitsak, et Edela-Soomes esineb rahe- ja lörtsihooge ning kaugemal põhja pool sajab ka lund. «Põhja-Soomes Saana mäetipus merepinnast 1 km kõrgusel mõõdeti 1. juuni varahommikul –7,7 kraadi, mis on FMI sõnul Soome uus absoluutne juunikuu külmarekord (varasem –7,0 kraadi pärines 3. juunist 1962),» ütles ta ja lisas, et see on tähelepanuväärne juhtum.