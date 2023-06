FOTO ⟩ Ukrainas seisab maantee ääres tänuavaldus Eestile

Fotol on näha, kuidas maantee servas seisab suur tahvel, millel on kujutatud Eesti lippu ning kus on suurelt kirjas «AITÄH» nii ukraina kui eesti keeles.

«Te aitate meid. Tänu teie abile jäi keegi ellu. Keegi suutis end teie relvaga kaitsta. Päästate Ukraina sõdurite ja tavaliste põgenike elusid. Te väärite palju austust. Aitäh! Teil on väga ilus lipp,» kommenteerib üks noor ukrainlane foto all.

Täna on 464. sõjapäev. Suursaadik Kaimo Kuusk ütles eilse lastekaitsepäeva puhul Twitteris tehtud postituses, et iga sõda on sõda laste vastu. «Aitame Ukrainal võita ja tuua tagasi kõik lapsed, kes on Venemaale küüditatud,» ütles ta.