SINUL KA? ⟩ Nendel kuupäevadel sündinud inimestel on ees kõige romantilisem nädalalõpp

Sel nädalavahetus liigub armastuseplaneet Veenus tundlikus Vähi märgis harmoonilises aspektis trigoonis fantaasia- ja muinasjutulooja Neptuuniga Kalades. See on romantilisemaid planeetide kombinatsioone, mis tõstab igapäevasest tasandist kõrgemale ning annab pilguheite paremasse võimalikkusesse.

See äratab meie sügavaimad unistused, fantaasiad ning peenemad tunded. Samuti teeb see meid teiste suhtes empaatilisemaks ja tundlikumaks - lihtsam on näha inimestes nende parimaid hingelisi kvaliteete ning kõrgemat potentsiaali.