Tallinnas asuvat Järve Selverit külastanud mees märkas infoletil tubakatoote reklaami. «Alguses ei saagi aru seda flaierit vaadates, et on tubakatoote reklaam, aga kui uurida, mis asi see IQOS on, siis selgub, et see on tubakatoode,» ütles toimetusele vihje ja alloleva foto saatnud mees.