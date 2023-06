MÕNUS NOSTALGIALAKS! ⟩ 5MIINUST ja Nublu andsid Nexuse hittloole uue kuue

5MIINUSE ja Nublu viimastest ühistest lugudest on möödas pea neli aastat. Sel talvel Riia produtsendi JJ LUSHi (Jānis Jačmenkins) stuudios alustatud ja Tartus lõpuni viimistletud «Kõrvetab» ja «Kallab» panid sellele pikale pausile punkti. Esimene on Nexuse loo «Nii kuum» refrääni uustöötlus, teine aga sensuaalsem pala koos Elina Borniga.

5MIINUSE Korea sõnul mõjub «Kõrvetab» pigem kui külmakõrvetus: «Noh, teate küll seda tunnet, kui on nii kuradi külma saadud, et saadi kõrvetada – kiire hüperpopp, esmakordselt karjuv Nublu, järjekindalt kandev 5MIINUST ja leekides video. Teine, koos Elina Borniga, on tüüpilisele Eesti suvele omaselt nii vihmane laul, et sunnib toas püsima ja muid meeldivaid tegevusi leidma.» Sellegipoolest on mõlemad suvelood ja Korea arvates võib igaüks ise otsustada, kumb on kargamiseks ja kumb kuulamiseks.