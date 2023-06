Sõja käivitanud Putin kulutab isiklikule turvalisusele aina suuremaid summasid

Venemaa rahandusministeeriumi esitatud andmed näitavad, et tänavu jaanuarist maini jõudsid Venemaa kulutused Putini ja tema töötajate turvalisusele 15 miljardi rublani (165 miljonit eurot), mis moodustab 77 protsenti iga-aastasest eelarveeraldisest ja on 15 protsendi võrra rohkem, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, teatab Newsweek viitega Moscow Timesile. Vene veebiväljaanne leidis, et see summa on suurem kui valitsuse kulutused Venemaa sõjaväele ja piirikaitsele.