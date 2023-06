«Ma isegi ei teadnud, kes millisele auhinnale kandideeris,» avaldas Gerli, et ei osanud enne sündmust kellelegi pöialt hoida. «Üldiselt me elame kaasa kõigile meelelahutajatele, see on raske töö,» tõdes Martin ja lisas, et on tore, kui selle eest tunnustatakse.