Tundub et kauaks Uuspõld loorberitel puhkama ei jää, sest uus armastus on juba silmapiiril. Küsimusele, kes kelle enne leidis, ei osanud Uuspõld vastata.

Meelelahutusauhindade peo ajal teatas Elu24 lugeja toimetusele, et tema on Uuspõldu ja Antonit on vanalinnas korduvalt käest kinni jalutamas näinud. «Ja mopsutamas!» lisas vihjesaatja rõõmsalt.