Lahkunud Tina Turneril ei õnnestunud paljude oma laste lapselastega kohtudagi

Ainsana Turneri teisest kolmest lapsest sai isaks Michael, kellel on tütar Tiffany Turner-Dukes (alumisel pildil). Naisel on endal kolm last, tütar ja kaks poega.

Turneri lapsendatud poja tütar on ühtlasi ka muusikaprodutsent. «Valus lapsepõlv, millel on kurikuulus vereliin, ei ole nõrkade jaoks. Olen oma senise elu jooksul murdnud mitmeid põlvkondade needusi ja jätkan sellega,» on Tiffany Turner-Dukes enda perekonna kohta öelnud.

«Kui sul on sellised kuulsad vanavanemad (Tina Turner ja Ike Turner - toim), kelle lugu on selline nagu nende oma oli, siis sellega on raske leppida. Tervenemine ja andeks andmine on samas olemas. Samas, siin mängus, see on lugu, mida kunagi ei räägita ega müüda,» on Tiffany Turner-Dukes oma suguvõsa kohta öelnud.