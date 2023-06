«Üle 100 000 euro.» Filmi tegelaskuju aksessuaar maksis röögatu summa

Iltalehti kirjutab, et filmi «Väike merineitsi» peategelase üks aksessuaaridest on osutunud üllatavalt kalliks. 23-aastase näitlejast lauljanna Halle Bailey juuksed ei olegi filmis parukas.

«Halle rastapatsid ulatuvad taljele ja need on 60 sentimeetrit pikad. Kui paneksid need paruka sisse, näeks see hullumeelne välja,» kommenteeris Friend.