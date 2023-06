RETROKLÕPS ⟩ Telelegend Reet Linna tähistab 79. sünnipäeva: kõik lapsed ja lapselapsed on koos

«Ma arvan, et see on ema poolt geenidega kaasa antud,» usub Reet Linna oma hea vormi saladuse olevat ja räägib, et ka tema ema elas kaua ning nägi kõrge eani väga hea välja. «Ja minu tädi Leida, keda vanemad inimesed kõik teavad, oli maailmameister orienteerumises oma vanuserühmas üle 80-aastaste seas,» toob ta veel teisegi näite.

«Lihtsalt tuleb olla positiivne,» märgib proua Reet, et ka ellusuhtumine on väga oluline. «Ma olen üldiselt üsna vähese söömaga, armastan liha ja väga rasvast ka ei söö. Ja liigun palju, nii et see ongi kõik,» lisab ta. Ka torti ta täna lauale ei pane, vaid tegi ise hoopis oma aia rabarberitest kooki.

Tänast sünnipäeva tähistab armastatud saatejuht pere keskel. «Kõik lapsed ja lapselapsed on koos,» teatab ta rõõmsalt ja lisab, et kokkusaamise rõõm on suurem kui see, et täna just sünnipäev on.