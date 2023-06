JOO NAGU STAAR ⟩ Näitleja Tom Hanks avaldas oma lemmikjoogi retsepti

Iltalehti kirjutab, et näitleja Tom Hanks on paljastanud oma lemmikjoogi retsepti. Näitleja käis külas «The Adam Buxton Podcastis», kus rääkis endale meelepärasest meeleolujoogist.

Näitleja toob taskuhäälingus välja, et ta pole küll suur joodik, ent raske õhtu lõpus meeldib talle just seda jooki nautida. Jook kõlab kummaliselt, kuid Hanks kinnitab, et see on maitsev.