INTERVJUU ⟩ «Elamusi täis Eesti» saatejuht Jaanus Koort teeb televisiooni nimel ka seda, mida muidu elu sees ei julgeks

«Mul oli sahtlisse kirjutatud erinevate saadete ideid ning algne versioon oli hoopis «Avastamata Eesti»,» avaldab saatejuht Jaanus Koort , et viis aastat tagasi oli tal mõte teha saade avastamata Eestimaa paikadest. «Seda ideed sai siis edasi-tagasi pallitud ning sellest kasvas välja «Elamusi täis Eesti»,» jutustab ta, kuidas sündis saade, mis toob ekraanile huvitavaid inimesi, põnevaid paiku ja seikluslikke tegevusi igast Eestimaa otsast.

Kuigi saade viib vaataja näiteks juba ka tuntud kohtadesse, mis on läbi käinud ka eelnevatest hooaegadest, ütleb Jaanus, et siiski on tal õnnestunud ka saate esialgset ideed elus hoida ning avastamata paikasid näidata. «Sel aastal sain näiteks Hara sadamas kunagiste allveelaevade baasi külastada,» toob ta näite kohast, millest paljud eestlased pole ilmselt kunagi kuulnudki.