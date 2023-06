Iigaste külakeskuses kukkusid inimesed läbi põranda. Vald: hoone kasutus on nüüdsest piiratud

Iigaste külakeskuse ja külamuuseumi hoonena toimiv maja on nüüdseks lintidega piiratud, et keegi end majas ohtu ei seaks.

Ehitisregistrist selgub, et külakeskuse kahekorruselist hoonet kasutati juba 1920. aastal ning see kuulub Valga vallale. Mis täpsemalt juhtus ja miks põrand purunes? Päästeameti kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles, et purunemise täpsel põhjusel ei olnud päästetööde seisukohast tähtsust ja see jääb hoone omaniku ja ehitusspetsialistide selgitada.