Soome presidendi abikaasa meedia tähelepanust: see oli üks ebareaalsemaid kogemusi mu elus

«Ainus, mille üle jäi põnevust tunda, oli see, kuidas Lennu uut pereliiget vastu võtab. Mulle oli oluline korraldada beebi päev nii, et Lennu ei tunneks, et ta on välja jäetud, vaid et meie käed oleksid talle samamoodi endiselt avatud nagu ka uuele beebile.»