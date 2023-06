TEMPLITE MAAGIA ⟩ Ettevõtja Marion Teder rännakust Indiasse: reisil sai nähtud nii mõndagi üllatavat

Innovatiivse hooldusplatvormi CareMate eestvedaja Marion Teder veetis kaks viimast maikuu nädalat Indias ringi rännates ja sealseid templeid külastades. «Mind on alati huvitanud erinevate riikide toimimine. India tundus täiesti eksootiline ja teistsugune. Aastaid on mõttes olnud seal ära käia, see on olnud mu kauaaegne unistus, kuid kuna koroona tuli vahele, seadis see omad piirangud. Nüüd kui piirangud kadusid ära, tundus turvaline minna,» räägib Marion.