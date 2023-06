TÄNA ON LASTEPÄEV ⟩ Vaata, milliseid mõtteid jagatakse ühismeedias lastekaitsepäeva puhul

Riigikogu liige Õnne Pillak ütleb, et ta on oma lastele lubanud, et on neile alati olemas. «Kikimikisid oodates lubasin neile, et mina olen alati nende jaoks olemas, ja palusin, et nemad oleksid minuga mõistvad. Oleme nii loonud oma mulli, kus on tõeliselt hea. Nii on meil alati üksteise jaoks aega. Usaldame üksteist, hoiame, räägime. Läheme kasvõi maailma äärele. Peamine, et koos,» kirjutab ta. «Võta lapse jaoks aega! Head lastekaitsepäeva!»