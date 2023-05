Muusik Karl Madis avaldas tänavu märtsis Anu Saagimi hommikusaates, et unistab pesamunast, vahendab Õhtuleht . «Unistus on ikka. Saaks ühegi,» ütles Madis.

Mõned kuud hiljem, mai viimasel päeval vihjas muusikule lähedane isik Elu24 toimetusele, et muusiku unistus on täitunud. Allika sõnul ootab Madise noor kallim last.