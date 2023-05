Pool sajandit laval olnud Ivo Linna kõige rajumast suvest: see, mis nendel platsidel toimus...

Muusik Ivo Linna rääkis kevadhooaja viimases «Ringvaate» saates suvetuuridest ja sellest, et rahvas tunneb end suvel vabas õhus vabamalt. «Eesti publik on number üks,» kiitis Linna.

«Kuna ma teadsin, et see küsimus tuleb, siis ma sorisin oma mälus natuke ja kõige rajumad hetked olid ikkagi aastal 1988,» meenutas Ivo Linna tuuri «Viis isamaalist laulu», mis oli inspireeritud 19. sajandi nn esimese ärkamisaja lauludest.

«See, mis nendel platsidel toimus, rahvas oli juba hakanud selga sirgeks ajama. Tohutud rahvamassid, mul on millegi pärast meeles just Viljandi kontsert, seal oli tuhandeid... ma ei tea palju seal platsil oli neid. Aga kui see rahvas hakkas ühtäkki liikuma, ja meie lava oli pandud lihtsalt mingitest kastidest kokku, siis me vaatasime Alo Mattiiseniga üksteisele otsa ja olime peaaegu kindlad, et see rahvamass lihtsalt lükkab selle lava pikali,» meenutas Linna raju kontserti.