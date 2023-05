Sibul ostis kitarri Suhr P1988 Pro Series uuena 2000. aastate algul ja mängis sellel paljudel Ultima Thule kontsertidel. Lisaks on sellega sisse mängitud enamik Ultima Thule 2010. aasta albumi «Jälgede jälgedes» lugudest.

Antud kitarr on ainukene instrument, mida on võimalik tema loomingu austajatel omandada, sest Sibula teised kitarrid on tema lähedaste muusikutest sõprade kasutuses.