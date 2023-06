PANE ENNAST PROOVILE ⟩ Eestlane ja soomlane on saunas lõksus – kas nad pääsevad suhtlemise teel välja

«Aimasin ette, et tekivad raskused, aga mõned sõnad tõusid esile ja vahel ma ei olnud kindel, kas see sõna tähendab sama asja,» tunnistas soomlane väljakutse lõpus.

Kristofer lisas, et osa sõnu kõlab sarnaselt, kuid nende tähendus on erinev, ja see muudab arusaamise keerulisemaks. «Sõnad, mis tähendavad erinevaid asju, kuid sa eeldad, et nende tähendus on sama,» nentis eestlane.