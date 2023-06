Asteroid Hygeia avastati 12. aprillil 1849 Napolis Itaalias 19-aastase astronoomi Annibale de Gasparis poolt. See on suuruselt neljas asteroid päikesesüsteemis, pärast Cerest, Vestat ja Pallast. 2019. aastal märkasid teadlased, et Hygeia on kerakujuline, mistõttu seda ei peaks klassifitseerima kui asteroidi, vaid hoopis kääbusplaneeti (nagu Ceres ja Pluuto).