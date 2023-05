KUHU KADUS VIINAPUDEL? ⟩ Kuressaares algas kohtupidamine mehe üle, kes läks majakaaslasele noaga kallale

«Mul on udune pilt sellest,» ütleb Aidamets ise. Oma süüd ta ei eita. Aidametsa kaitsja Margus Viira seisukoht on, et Aidametsal polnud kavatsust oma majakaaslast tappa. «Aidamets ei ole soovinud kannatanut tappa. Kui tal oleks soov olnud tappa, oleks selleks olnud võimalusi küll ja küll,» ütles Viira. «Arvan, et see oli kehaline väärkohtlemine, mida Aidamets tegi, aga see ei olnud tapmiskatse,» lisas ta.

Vandeadvokaat Margus Viira Foto: Jüri Looring

Kannatanu: me oleme lapsest saati tuttavad

Tänasel kohtuistungil kuulati üle kannatanu, kes ütles, et ta tunneb süüdistatavat juba nooruseast. «15- või 16-aastaselt saime tuttavaks. Palju ei suhelnud. Siin sotsiaalmajas puutusime taas kokku,» rääkis kannatanu. «Minul pole Aidametsa suhtes mingisugust vaenu. Enne seda polnud meil ühtegi konflikti,» kinnitas ta. Paljusid üksikasju kannatanu rünnaku päevast ei mäleta. Talle ei meenu, kes pani ukse lukku ja kes selle lahti tegi. «Juba see ehmatas mind nii ära, et ta selle noaga tuli,» ütles kannatanu. «Pärast seda, kui Aidamets mind noaga rünnanud oli, üritasin teda rahustada. Küsisin, et miks ta ründab. Käel olevatest haavadest tuli rohkem verd kui rinna haavast tuli,» rääkis kannatanu. «Terve toa põrand oli verd täis.» Käel olev haav annab mehe sõnul siiamaani tunda, teeb valu ja raskendab töö tegemist.

«Ründehetkel olin voodis pikali. Miks ta ründas? Ei tea. Saab siin kohtus tema enda käest küsida seda,» ütleb kannatanu, kes kinnitab, et tema ei võtnud Aidametsa viinapudelit ära. «Käis siin maja peal selline jutt, et ma olevat võtnud viinapudeli, kuna käisin viimasena kuuri all. Seal on koht, kus saab istuda lihtsalt. Üle poole maja elanikest käivad seal. Mul pole Aidametsaga olnud eelnevalt mingit tüli ega riidu,» ütles kannatanu, kes tunnistas, et 26. detsembril oli ta kergelt pohmellis. «Eelmine päev olin võtnud õlut. Alkohol võtab mul ärevuse ära, nii on,» tunnistas ta. «Kui Aidamets ründas, siis oli selline tunne nagu lõvi ründaks,» meenutas kannatanu.

Raivo Aidamets kohtupingis. Foto: Ekraanitõmmis videost.

Aidametsa ja kannatanu vahel tekkis kohtusaalis vestlus viinapudeli teemal, et kuhu see siis jääda võis. «See ei puutu asjasse, mis selle viinapudeli saatus on,» ütles kaitsja lõpetades nende teemavälise vestluse.