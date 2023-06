VIDEO ⟩ Rekale ette sõitnud autojuht: arvasin, et sa nägid, kui ma suunda näitasin

Facebooki grupis «EZ-дуны!» jagas ohtlikust olukorrast videot Dimitri. Videos on näha, kuidas veoautole sõidab külje alla valge sõiduauto. «Pimeala on see, mida peeglist ei näe,» ütleb ta jagatud video juurde. «Sündmus leidis aset Tallinnas Kristiine keskuse ees,» avaldas Dimitri Elu24-le.

Kes oli sõiduauto roolis ja kuidas ta tekkinud olukorda kommenteeris? «Sõiduauto roolis oli noormees, kes ütles pärast oma manöövri kohta selgituseks: «Arvasin, et sa nägid, kui ma suunda näitasin,»» rääkis Dimitri.

«Üldiselt näeb asi välja nii, nagu oleks tahtlikult veoautole ette keeranud,» öeldakse videos nähtud olukorra kohta veebilehel auto.pub.

Politsei: enne manöövrit tuleb veenduda, et see on ohutu

Lääne-Harju politseijaoskonna avariimenetlustalituse juht Raul Annuka tuletab autojuhtidele meelde, et juht on kohustatud enne manöövri alustamist veenduma, et see on ohutu ega takista või ohusta teisi liiklejaid. «Üheks selle õnnetuse võimalikuks põhjuseks võib olla nii tähelepanematus kui ka paljude juhtide seas levinud ekslik arvamus, et paremal asuval sõidukil on reastudes eesõigus ja teine liikleja on kohustatud talle teed andma,» ütleb Annuka.

«Tegelikult kehtib parema käe reegel reastudes vaid sõidukite vastastikusel sõiduraja vahetamisel. Lisaks ei arvesta juhid tihtipeale asjaoluga, et veokitel on ümber sõiduki suur «pime ala», milles paiknevat sõidukit on märgata vaid lisapeeglitest,» selgitab Annuka.

Liiklusjuristi kommentaar