Jeff Bezos üritab kihlatu eest kaitsta oma 138 miljardi dollari suurust varandust

Miljardärist magnaadi Jeff Bezose (59) ja eduka ärinaise Lauren Sáncheze (53) kihlus on andnud nende advokaatidele põneva ülesande.

Samuti eeldatakse, et Lauren, kellel on suur isiklik vara ja edukas äri, rakendab samu ettevaatusabinõusid, mis muudab nende eelseisvad pulmakorraldused veelgi keerukamaks.

Jagatud vara, heategevuslike ettevõtmiste ja märkimisväärse individuaalse rikkuse tõttu on panused sellel võimupaaril erakordselt suured. Vaatamata 57 miljardi dollari suurusele vara netoväärtuse langusele Amazoni aktsiahinna languse tõttu, on Jeff endiselt kolme maailma jõukaima inimese hulgas.

Alates Amazoni loomisest 1997. aastal on ettevõte Jeffi juhtimisel muutunud ülemaailmseks ja pakub eri teenuseid 40 riigis. Jeffil on ka lai kinnisvaraportfell, mille väärtus on üle 500 miljoni dollari ja mis hõlmab kinnisvara Beverly Hillsis, Manhattanis ja Washingtonis.