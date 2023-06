PALJU PROBLEEME ⟩ «Kuuuurijast» tuntud Urve ja Eerik otsivad remondimeest, kellele saaks tasuda osamaksetega

Elu24 toimetusele saadeti vihje, kus väideti, et Eerik ja Urve käivad Viljandi bussijaamas ja lossimägedes kerjamas. «Nägin 29. mail neid Viljandi bussijaamas. Nad korjavad pudeleid ja kerjavad raha. Ema on üleolev ja kogu aeg utsitab poissi kerjama. Mitte kusagil neil hea pole. Lossimägedes nad magasid laupäeval 27. mail. See ema on poisi elu täiesti ära rikkunud ja rikub veelgi,» öeldi Elu24-le saadetud vihjes.