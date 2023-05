TV3 ehitussarja «Naabrist Parema» finaalsaates osales neli paari, kes on ehitasid mõne kuuga kahest merekonteinerist korraliku kodu. Saate võitja otsustas televaatajate telefonihääletus, mis tõi ülekaaluka võidu aga maakatele ehk Mariale ja Erkkile .

«Ei jõua veel päris täpselt kohale mis toimub, aga see kõik on kirjeldamatu,» kirjeldab Maria mõned minutid pärast tulemuste teada saamist. «Oleme sellest aasta aega unistanud, sest kandideerisime siia saatesse ka eelmise aastal ja nüüd me võitsime, saame selle kõik päriselt endale,» lisab ta.