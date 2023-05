«Järele minnes selgus, et telefon on kellegagi vahetusse läinud!» Näitleja Ivo Reinok jagab elektroonikapoe seika

Viljandis sündinud näitleja Ivo Reinok annab sotsiaalmeedias teada, et tema nutitelefon on kodulinnas asuvas elektroonikapoes kellegi teise omaga vahetusse läinud. «Viisin oma telefoni iPhone 8 Viljandis asuvasse poodi parandusse ning järele minnes selgus, et see on kellegagi vahetusse läinud,» kirjutab Reinok, lisades, et ettevõttel pole ka selle inimese kontaktandmeid.

Reinok möönab, et see on väga tobe lugu, sest nutitelefonis on kõik tema olulised kontaktid, fotod ja helisalvestised. «Lootus on, et selle postituse peale õige inimene märkab ja avastab (st lülitab lõpuks telefoni sisse!), et tal on vale telefon, ning viib selle Mobifoni tagasi,» märgib näitleja postituse lõpuks.