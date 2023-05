RÖÖV HELSINGIS ⟩ 12-aastaselt poisilt varastati bussisõidu ajal luksusbrändi jalavarjud

Soome noormehelt varastatud Nike Red Thunderi tossud Foto: Kuvatõmmis Google otsingumootorist

«Nii ei saa olla, et alaealine vägivallatseja pääseb ilma tagajärgedeta.» – Röövi ohvri ema Nina Gromoff

Helsingi politsei inspektor: «Tänavarööve toimub üle linna»

Helsingi politsei inspektor Katja Nissinen ei oska kõnealust üksikjuhtumit täpsemalt kommenteerida, ent räägib nähtusest üldiselt. Ta ütleb, et noorte inimeste tänavarööve toimub üle linna.

«Röövimiste dilemma on raske, sest neid on keeruline ära hoida. Jälitustegevuse abil on raske sekkuda,» kommenteerib inspektor.

Helsingin Sanomate artiklis on välja toodud, et röövide arv Helsingis ja Soomes oli 2022. aastal suurem kui varasematel aastatel ning politseile teevad eriti muret noorte toime pandud röövid. Politsei tööd raskendavad ka nii-öelda tumedad röövid ehk olukorrad, kus kurjategija ja ohver pole varasemast tuttavad.

«Me ei saa arvata, et lapsed on kuidagi halvad. Teame, et lapsepõlv ja noorus on kuritegeliku tegevuse aeg, mil saab teha mõtlematuid asju ning veel ei teata, kuidas nendele tagajärgedele mõelda tuleks,» täiendab end Nissinen.

Röövitud sünnipäevakink

Poisi ema Nina räägib, et varastatud jalanõud olid väärtuslikud Nike Jordani Red Thunderi tossud, mille poeg Ville oli saanud sünnipäevaks. Kingituse tegemisel olid osalenud mitmed sugulased.

«Lemmikjalatsite kaotus muidugi häirib Villet, ent ta ütles juba eile, et tegu on vaid jalanõudega ning kõige tähtsam on see, et tema endaga on kõik korras,» kommenteerib Nina.

Naine tunnistab, et on sarnastest juhtumitest varemgi kuulnud ja tema silmis on see olukord uskumatu. Selline asi ei ole ema sõnul kuidagi aktsepteeritav ning inimesed ei peaks tema arvates hakkama mõtlema sellele, milliseid riideid nad üldse kanda julgevad, sest äkki röövitakse nad paljaks.

Lisaks loodab poisi ema, et Ville saab jalatsid siiski tagasi ja et kurjategija tabatakse. Samas mõistab ta, et selliste juhtumite lahendamine on politseile keeruline.