KALLIS LÕBU ⟩ Isa ostis lapsele Soomes 840 euro eest maiuse

«Pidin teiselt kontolt raha kandma, et lapsele mähkmeid osta. Hetkeks tekkis paanika, kuhu raha on kadunud,» räägib mees.

Jani võttis koju jõudes pangaga ühendust ja selgus, et tema kontolt on tagantjärele maha arvestatud 840 eurot.

Soomlane on jäänud aga positiivseks ning ütleb, et pole pahane kioski peale, kust ta jäätised ostis.

Kohalik politseijaoskond teatas aga reede hommikul, et on saanud mõne päeva jooksul mitu teadet selle kohta, et klientide kontodelt on tehnilise rikke tõttu debiteeritud märkimisväärseid summasid.