Vasara tänaval asuva kortermaja juurde saabudes tõmbab kohe pilku söestunud aken. Tõenäoliselt samast aknast välja kukkunud põlenud mööblijuppe vedeleb akna all maas. Päästeameti andmetel sisenesid päästjad korterisse just akna kaudu ja tõid sealt välja kaks inimest.

Veidi aega akna all möödujaid oodates saabub viimaks üks vanahärra, kes ütleb, et tema teada läks seal põlema köök, kuid muud ta öelda ei oska. Akna alt mööda jalutanud naine lapsega ei ole möödunud reede õhtul toimunud põlengust aga kuulnudki ning vaatab nüüd üles teise korruse poole, et mustaks tõmbunud aknale pilk heita.