Soome menukas näitleja Jasper Pääkkönen ja ta IT asjatundjast äripartner Veikko Lesonen plaanivad Lapimaale Inari järve kaldale ehitada luksushotelli koos puhkemajakestega. Rikkad turistid on valmis Lapimaa looduse kogemise eest maksma tuhandeid eurosid, kuid looduskaitsjad leiavad, et järve kallastel tuleks põlisloodus säilitada.