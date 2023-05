VARJUMINE ON VÄHENENUD ⟩ Uuring: ukrainlased on Vene raketirünnakutest tüdinenud

Sõda, mida mõned arvasid lõppevat paari nädalaga, on kestnud enam kui aasta ja konflikti lahendust ei ole näha. Ukraina on kasutanud traditsiooniliste õhurünnakusireenide ja mobiilirakenduse kooslust, õhutades sõja algusaegadel tsiviilelanikke varju otsima, kuid sõja edenedes on igapäevased pommirünnakud ja hoiatused muutunud igapäevaelu osaks, kirjutab newsweek.com.

ÜRO Inimõiguste Ülemvoliniku Ameti (OHCHR) andmetel on Vene armee tapnud 24. veebruarist 2022 kuni 21. maini 2023 ligikaudu 8895 tsiviilisikut ja veel 15 117 tsiviilisikut on väidetavalt vigastatud. OHCHR usub, et tegelikud arvud on hilinenud aruannete ja veel kinnitamata aruannete tõttu märkimisväärselt suuremad.