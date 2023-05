LUGEJA FOTOD ⟩ Lapsevankriga liiklev ema Bolti tõukeratastest: hüppa või üle, kui tahad kõnniteed kasutada

Elektrilised tõukerattad on endaga kaasa toonud kontrollimatu kaose tänavatel ja põhjustanud palju kaebusi, kuna need on sageli pargitud ebaseaduslikult või hooletult, takistades teisi liiklejaid. «Elektritõukerattad on pidevalt pikali ning risti-rästi tee peal ees,» räägib lapsevankriga liiklev ema, kellele tekitavad maas vedelevad sõidukid tihtipeale suurt peavalu.