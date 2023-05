TERVIS VEDAS ALT ⟩ Hollandi Eurovisiooni-võitja Duncan Laurence'i plaadi ilmumine lükkub edasi

Hollandi Eurovisiooni-võitja Duncan Laurence annab Instagramis teada, et tema plaadi «Skyboy» ilmumine lükkub paraku edasi. «Olen täiesti aus. Need viimased paar kuud on olnud liig mis liig … Olen kurnatud ja vaimselt läbi. Aga ennekõike olen ma väga kurb.»

Laulja kinnitab, et plaat on täiesti valmis ja ta tahtis väga seda välja anda. «Töötasin selle kallal nii kõvasti,» märgib Laurence, kuid ta pidi endale tunnistama, et pole praegu võimeline uue plaadi reklaamimisele keskenduma. «Niisiis otsustasime koos oma tiimiga avaldamiskuupäeva edasi lükata.»