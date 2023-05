KLÕPSUD ⟩ Kertu Jukkum jooksis Ruhnu saarel maratoni: teine pool oli nii raske, et...

«See oli üks lodjakojapidu, kui keegi rääkis maratonist Ruhnul. Ja mina mõtlesin, et joosta see saar läbi on ilmselt ideaalne viis saarega tutvumiseks,» jagab Kertu Jukkum Instagramis, kuidas ta sattus oma 15. maratoni jooksma Eesti väikesaarele.

«Milline paradiis ootas ees!» õhkab naine, kes lubas endale, et oluline on vaid nautida. «Esimene pool maratonist oli ideaalilähedane, kuigi rada mööda liivaranda, metsateid ja laasi oli üks raskemaid. Teine pool oli nii raske, et kahetsesin kibedalt, et üldse tulin. Teisi jooksjaid, kui nägin, siis vaid vilksamisi. See tähendas, et suurem osa jooksust kulges uhkes üksinduses,» kirjeldab ta Ruhnul kogetud ilu ja valu. «Viimase osa andsin jalgadele valu, et kannatus ometi lõpeks ja finiš ei lasknud end kaua oodata.»