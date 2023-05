INTERVJUU ⟩ Humorist Andrus Tamm: solvumiskultuur piirab naljade tegemist olulisel määral

See on küsimus, mida eelkõige muukeelsed inimesed tihtipeale küsivad. Olen tihti selle küsimuse üle mõtisklenud. Võiks öelda, et maalähedane must huumor võiks kõige paremini kirjeldada Eesti huumorit. Kui vaatan vanu raamatuid, siis esimesed Eesti naljad, mis kirja pandud, on sellised maalähedased. Näiteks: talumees leiab püssi, mida pole enne näinud. Üks pistab selle suhu nagu mängiks vilet. Teine sõrmitseb püssi teiselt poolt. Siis käib suur pauk. Lõualuu on ühel läinud. Teine ütleb, et mis sa irvitad, mul on hirmust piss püksis. See on üks sellistest näidetest.