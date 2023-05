INTERVJUU ⟩ Humorist Andrus Tamm: kõige positiivsem tegelane Punamütsikese muinasjutus on hunt

Purku külas Rapla lähedal vanas koolimajas asuv Eesti Huumorimuuseum loodi 2016. aastal. Muuseumis on fikseeritud umbes 3000 museaali, mille hulgas on karikatuurid, ajakirjad, raamatud, videokassetid, DVDd, heliplaadid, märgid, margid ja postkaardid, ning kogu aina täieneb.

«Me valmistame praegu koos karikaturist Priit Koppeliga ette Eesti huumori entsüklopeediat. Kas see tuleb raamatu kujul, on veel lahtine, sest see sõltub rahastustest. Üksnes raamat võib jääda lahjaks, kuna ei saa juurde panna liikuvat pilti. Pigem tuleb entsüklopeedia internetikataloogi kujul, et saaks video- ja helimaterjali ka juurde panna, mis annaks edasi emotsiooni,» räägib huumorimuuseumi üks asutajaliikmetest Andrus Tamm, kelle hingeasjaks on talletada eestlaste huumorit.