Vaid paar nädalat pärast seda, kui jalgpalliklubi AS Roma võitis Serie A, tehti Emanuela Orlandist foto, millel ta kannab jalgpallimeeskonna värvides kollast ja punast peavõru, mille oli teinud tema ema. See on üks viimaseid teismelisest tehtud fotosid, enne kui ta jäljetult kadus. See pilt on olnud tema vanema venna Pietro Orlandi lakkamatu tõeotsingukampaania innustus.