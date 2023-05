«Kuidas tappa koolijuhti?» Endine Lihula gümnaasiumi direktor selgitab, miks otsustas koolist lahkuda

««Tere, mina olen Siret ja ma olen endine koolijuht...» Nii võiks alustada kogunemist kõikide hiljuti ametist lahkunud direktorite rehabilitatsioonikursusel. Ainuüksi minu tutvusringkonnas on mitmeid sellised koolidirektoreid, kes lähiminevikus ameti maha pannud või seda lähitulevikus tegemas on,» sõnab Siret Kesküla sotsiaalmeedias ja lisab, et see kõik on tekitanud temas soovi kirjutada enda kogemusest endise koolidirektorina.

Kesküla ütleb postituses, et samal ajal kui vabariigis on kaks aastat pead murtud ja tööd tehtud selle nimel, kuidas toetada koolijuhte, on kahjuks siiski tema arvamusel siiani palju näiteid sellest, kuidas noorest koolijuhist lahti saada. «Minu isiklikud kogemused põhinevad ühel koolivõrgureformi «eesrindlikult» läbiviiva valla näitel, mis asub Pärnumaal Lääne-Eesti aladel, ja tahan need välja tuua selleks, sest tean, et mitmed minu koolijuhtidest tuttavad on kogenud täpselt sama,» tunnistab ta.